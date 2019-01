Siamo sconcertati, sembra che il male assoluto interno all’Arif sia il “plotone” di amanti, parenti, amici, ma soprattutto presunti mafiosi assunti come interinali nell’agenzia regionale.

Il sistema della parentopoli nella più grossa agenzia pubblica pugliese è noto a tutti, quasi contemporaneamente alla scoperta dell’acqua calda. Tutti sanno, ma in pochi negli anni hanno chiesto e ottenuto una radicale pulizia delle molteplici torture di quel carrozzone.

Il vero scandalo all’Arif sono le coperture politiche e istituzionali di cui hanno sempre goduto gli approfittatori, economici o elettorali. Il direttore generale, Domenico Ragno, in queste ore le sta provando tutte nel tentativo di restare attaccato alla poltrona che lo condurrà a una tranquilla pensione.

A Domenico Ragno, autore di una commovente autodifesa (che pubblichiamo qui sotto e alla quale ci riserviamo di replicare), diciamo che deve andare a casa. Difende la razionalizzazione del personale, ma non sapeva che alcuni dirigenti dell’ente hanno continuato ad approfittare della loro posizione; racconta di inchieste interne sulla assunzione di presunti affiliati al clan del Gargano, ma a Foggia c’è gente onesta che viene trattata come bestie. C’è voluta la nostra inchiesta sull’uso improprio delle “auto blu” o sulla parentopoli del progetto maggiore, affinché prendesse la tardiva decisione di bloccare l’uso di quelle macchine e fare una ricognizione per sapere quanti e quali figli di lavorassero nell’agenzia che dirige. Il monitoraggio sulla Xylella a cui fa riferimento Ragno, è stato così eccezionale e meritorio da non essere riuscito a scongiurare l’approdo della fastidiosa alle porte di Bari.

Il vero scandalo interno all’Arif è la distrazione di chi dirige e il silenzio di chi sa e non parla per convenienze di vario tipo. In conclusione, al netto di dietrologie qualunquismo e demagogia, che in queste ore si sprecano ovunque, vogliamo dedicare l’ultimo pensiero agli operai irrigui e forestali che con questo bordello non hanno nulla a che fare. Non sappiamo quanti siano effettivamente, ma ci sono. Uomini e donne che lottano da sempre per avere un numero congruo di giornate lavorative annue in grado di assicurare a loro e alle proprie famiglie una vita dignitosa. Speriamo che quello tra Emiliano e l’assessore Di Gioia non sia stato il solito teatrino buffo della politica.