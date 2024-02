I costi dei carburanti continuano a salire, infliggendo un altro colpo al bilancio dei conducenti mentre cercano di far fronte ai crescenti costi di trasporto. Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia basati sulle informazioni fornite dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit e aggiornati fino alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina nella modalità self è ora di 1,859 euro al litro, in aumento rispetto alla precedente rilevazione di 1,854 euro al litro. Le compagnie offrono la benzina a un prezzo compreso tra 1,853 e 1,873 euro al litro, mentre i distributori senza marchio la vendono a 1,839 euro al litro.

Per quanto riguarda il gasolio self, il prezzo medio praticato è aumentato a 1,829 euro al litro rispetto al precedente 1,821 euro al litro. Le diverse compagnie offrono il gasolio a un prezzo compreso tra 1,827 e 1,842 euro al litro, mentre i distributori senza marchio lo vendono a 1,811 euro al litro.

Per quanto riguarda il servizio al distributore, il prezzo medio praticato per la benzina è ora di 1,995 euro al litro rispetto al precedente 1,990 euro al litro. Gli impianti con prezzi dipinti offrono la benzina a un prezzo compreso tra 1,937 e 2,075 euro al litro, mentre i distributori senza marchio la vendono a 1,893 euro al litro. Per quanto riguarda il gasolio servito, il prezzo medio praticato è ora di 1,965 euro al litro rispetto al precedente 1,958 euro al litro. I punti vendita delle compagnie offrono il gasolio a un prezzo medio compreso tra 1,916 e 2,042 euro al litro, mentre i distributori senza marchio lo vendono a 1,865 euro al litro.

I prezzi medi del Gpl oscillano tra 0,726 e 0,740 euro al litro per i distributori con marchio e a 0,708 euro al litro per quelli senza. Infine, i prezzi medi del metano auto variano da 1,375 a 1,528 euro al kg per i distributori con marchio e a 1,372 euro al kg per quelli senza marchio.

Questi continui aumenti nei costi dei carburanti stanno mettendo sotto pressione i consumatori e le imprese, aumentando i costi di gestione dei veicoli e influenzando i bilanci familiari. Con i prezzi che sembrano destinati a continuare a salire, i conducenti potrebbero essere costretti a cercare alternative o adattare i loro comportamenti di guida per mitigare l’impatto finanziario.