Troppo spesso, soprattutto in questi mesi, scriviamo di un allarme baby gang pericoloso a Bari e dintorni. Vandalizzano, minacciano, picchiano e prendono a sprangate un Amtab in viale Europa. Quest’ultimo episodio si è consumato ieri sera, 21 giugno, al Quartiere San Paolo di Bari e dimostra come ogni sera gruppi di teppisti compiano atti da veri e propri delinquenti, che non promettono affatto bene per il futuro della comunità.

La vicenda

Circa alle 22:30 di ieri sera 21 giugno, un gruppo di giovani sarebbe salito sull’autobus, linea 53, e uno di loro pare avesse con sé una spranga di metallo. Arrivati in viale Europa, i ragazzi sarebbero scesi e ad autobus ripartito avrebbero lanciato la sbarra contro il vetro di un finestrino per poi scappare. La spranga ha danneggiato l’Amtab, sfondando il finestrino e riempendo il mezzo di trasporto pubblico di pezzi di vetro. Fortunatamente nessuno sembrerebbe fosse seduto lì; tanta però la paura a bordo, stando al racconto di 3 ragazze presenti al momento dell’atto vandalico, ma lontane dal posto preso di mira.