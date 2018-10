Prosegue il percorso di recupero di Pino e Bendetta, la coppia che da alcuni anni è costretta a vivere in un camper mezzo rotto senza acqua e luce. Per loro si è scatenata una vera e propria gara della solidarietà che ancora oggi non si ferma.

Negli ultimi giorni i due sono stati ospitati provvisoriamente in una casa a Palese mentre Pino è tornato a lavorare in alcune pizzerie che si sono offerte di riportarlo dietro un bancone a fare quello che sa fare meglio.

Adesso Pino e Benedetta stanno facendo “armi e bagagli” raccogliendo l’essenziale dal proprio camper per trasferirsi a breve in un paese dell’hinterland barese: qui saranno ospitati in una casa da una coppia di anziani per faranno alcuni lavori in cambio di una casa e di una retribuzione.

1 di 3