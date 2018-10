“Mi sento rinato”. Pino non è di molte parole, lo avete capito dalle interviste dei giorni scorsi, ma quel sorriso emozionato la dice lunga su come la solidarietà di tanti sconosciuti, diventati ormai amici, abbiano avuto l’effetto di una tormenta nella vita del 48enne, che da quasi quattro anni vive in un camper scassato insieme alla moglie Benedetta.

Stasera Pino è tornato dietro il bancone di una pizzeria, per l’esattezza si tratta l’antipasteria e pizzeria Davì di Casamassima.

Non sappiamo come andrà a finire, di sicuro ci sono tante persone che stanno provando a raccogliere i fondi necessari per dare alla coppia barese un vero tetto sulla testa. Il primo passo per ricostruire una vita oggi meno disperata. Il fine ultimo, però, resta quello di trovare un lavoro per Pino. Siamo sulla buona strada.