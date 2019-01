Verso le 13 di questa mattina a Barletta un pregiudicato di 57 anni, Ruggiero Lattanzio, è stato ucciso a colpi di pistola, l’uomo si trovava in via Di Cuonzo, nel quartiere Sette Frati, quando è stato raggiunto dai proiettili. Anche un’altra persona è rimasta ferita in quello che sembra essere, a una prima ricostruzione, un vero e proprio agguato, avvenuto davanti a una macelleria. I colpi, infatti, sarebbero stati esplosi da una macchina in corsa. Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto il personale sanitario del 118. Lattanzio aveva numerosi precedenti penali ed era conosciuto col soprannome di “Rino non lo so”.

print