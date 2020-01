“È una falsità la notizia della chiusura di undici ospedali in Puglia. Con il piano di riordino non abbiamo chiuso neanche un ospedale e non ne chiuderemo in futuro. Come più volte ribadito, abbiamo semplicemente trasformato e riconvertito alcuni ospedali. Abbiamo distinto gli ospedali per acuti, dagli quelli per cronici e lungodegenti per la riabilitazione.

Non potevano stare insieme e nello stesso reparto il vecchietto col diabete e l’operato per un tumore all’intestino”. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, smentisce categoricamente così la notizia circolata oggi sulla chiusura di ospedali in Puglia.

“In Puglia non abbiamo chiuso neanche un ospedale – prosegue Emiliano – e non li chiuderemo mai. Quello che dobbiamo fare è trasformare gli ospedali per acuti in grandi ospedali, ne stiamo costruendo cinque nuovi dove ci saranno centinaia di posti letto in modo tale da avere una massa critica e una casistica importante ed avere quindi il massimo della competenza dei medici. Un medico diventa bravo se gestisce e tratta molti casi. Quindi tutti i 39 ospedali che mi hanno dato quando sono diventato presidente, sono aperti, non ce n’è neanche uno chiuso. Questa è la verità dei fatti, il resto sono solo falsità da campagna elettorale”.