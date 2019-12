Torniamo a parlare del misterioso incidente stradale avvenuto davanti al mercato coperto a Palo del Colle. Come vi abbiamo raccontato, un uomo è stato investito da una Fiat Punto, il fatto è però avvenuto venerdì intorno alle 15:30, e non sabato come erroneamente riferito in un primo momento.

L’uomo alla guida dell’auto non avrebbe minimamente accennato a una frenata, la vittima dell’investimento sarebbe stata colpita in pieno, tanto che il rumore dell’impatto è sembrato ai presenti come quello di uno schianto.

A soccorrere il malcapitato – ma la notizia non è confermata – sarebbe stato un passante, seppure a quanto pare l’investito, che si sarebbe alzato da solo nonostante l’urto e le ferite al volto, sarebbe stato caricato in auto da un altro individuo. Per il momento nessuno delle persone coinvolte direttamente o indirettamente ha un nome, ma i Carabinieri si stanno occupando dell’accaduto.

Dalle indiscrezioni di cui siamo in possesso, appare confermato anche il fatto che l’investimento possa essere avvenuto a causa di dissidi nati nell’ambito dello spaccio, ma anche in questo caso la notizia non trova conferme ufficiali.