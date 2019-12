Quello appena trascorso è stato un sabato decisamente movimentato a Palo del Colle, e sarebbe potuta andare molto peggio. In via IV novembre, a pochi passi dal mercato coperto, un uomo è stato letteralmente travolto da una Fiat Punto sbucata all’improvviso e a velocità sostenuta.

A causa dell’incidente l’uomo è finito rovinosamente a terra, riportando ferite alle gambe e la rottura di alcuni denti. Il guidatore della Punto, però, è scappato senza fermasi a prestare soccorso.

Stando a quanto si è appreso, potrebbe non essersi trattato di un incidente, bensì di un gesto volontario, maturato negli ambienti della droga, almeno a detta delle voci che circolano in paese. Maggiori chiarimenti sull’episodio potrebbero arrivare dall’esame delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. Di quanto accaduto, in un primo momento le Forze dell’Ordine non sono state informate.