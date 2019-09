L’ennesima rissa tra migranti si è consumata ieri sera nel quartiere Libertà, tra via Dante e via Ettore Fieramosca. Il gruppo di extracomunitari non si è limitato a tirarsi qualche cazzotto o a qualche urlo, che ovviamente ha svegliato il vicinato, ma ha iniziato a lanciarsi bottiglie di vetro proseguendo la lite su via Trevisani e via Manzoni.

I residenti, preoccupati per le loro auto danneggiate in passato a causa di altre risse consumante nelle strade del rione, hanno allertato la Polizia. Sul pattuglie. Gli agenti, armati di manganelli, hanno sedato la rissa che ormai è diventata un appuntamento fisso nonostante alcuni migranti, da noi intervistati, abbiano sempre negato tutto.

