Sbarre a terra e incrocio presidiato, stamattina a Bitetto un autobus delle Ferrovie Appulo Lucane “è andato lungo” al passaggio a livello di via Modugno. Ancora non si sa se si sia trattato di un mal funzionamento ai freni del mezzo o se sia dovuto ad altre cause, per fortuna nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

L’incrocio è stato presidiato prima dai Carabinieri e successivamente dalla Polizia Locale per consentire la circolazione dei treni in tutta sicurezza fino all’arrivo dei tecnici, che hanno già eseguito la sostituzione delle sbarre divelte. Spetta ora alle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica dell’incidente.

