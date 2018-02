Emergenza freddo nelle scuole. Per colpa del gelo siberiano che ha fatto capolino sul nostro territorio, alcuni istituti devono fare i conti con la neve che imperversa anche a bassa quota.

All’indomani dell’annuncio del sindaco Antonio Decaro, contrario alla chiusura delle scuole, alcuni istituti, per colpa dei sistemi di riscaldamento non funzionanti o perché sprovvisti di gasolio, sono costretti a rimanere in classe con i termosifoni spenti.

La testimonianza ci arriva da un alunno del Santarella: “I tecnici hanno detto che manca il gasolio per questo non funzionano i termosifoni. Le terze, le quarte e le quinte si sono rintanate nelle aula dell’assemblea, mentre le prime e le seconde sono rimaste in aula. Abbiamo dovuto coprirci con quello che abbiamo per poter seguire le lezioni. Per fortuna ci fanno uscire alle 12 perchè qui non si può stare”.