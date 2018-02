“Decaro chiudi le scuole!”. Il coro, unanime e tutto social, si è ripresentato puntuale come ad ogni ondata di freddo che riesce a portare qualche fiocco in città. Da quando la neve ha fatto la sua comparsa soprattutto in provincia, ma anche sulla costa barese, tantissimi studenti hanno inondato la bacheca del primo cittadino chiedendo la chiusura delle scuole per domani.

Puntuale, però, è arrivata la risposta di Decaro che smentisce ogni ipotesi di chiusura: “Non c’è alcuna emergenza meteo – spiega il Sindaco – C’è un po’ di neve, ma non si ferma per terra. Quindi oggi pomeriggio fateli i compiti per domani. Che se vi interrogano poi, non è colpa del sindaco”. Lo stesso cittadino, però, lascia uno spiraglio aperto: “Se poi nevica…”

La situazione meteo su Bari, almeno per ora, non è così critica. Fiocca sulla costa, nevica ma senza accumuli rilevanti nell’entroterra, in particolare nel nord barese. A causare maggiori disagi nelle prossime ore potrebbe essere il gran freddo con temperature sottozero e ghiaccio sulle strade.

