Dopo Batman, tocca anche a Spiderman. L’Uomo Ragno sbarca in Puglia, precisamente a Ruvo, improvvisando un balletto per le strade sulle note di “Because You Loved Me”, famosa canzone di Celine Dion.

Un modo per riportare leggerezza ai residenti della zona e alleviare la sofferenza in un momento storico così importante per l’intero Paese.