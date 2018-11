Un primo novembre amaro per gli infermieri precari della Asl Bari. Mentre martedì i colleghi della Bat si sono visti prorogare al 31 dicembre i contratti a tempo determinato in scadenza, per quelli baresi ora l’incubo di rimanere senza lavoro è realtà.

“Avevamo chiesto la proroga anche noi fino al 31 dicembre ma non siamo stati ascoltati – denunciano gli infermieri – non capiamo questa disparità di trattamento. Quella di Bari sarà l’unica Asl in tutta la Puglia a non uniformarsi e a mandare a casa centinaia di persone”.

Sono infatti circa 270 i precari che da oggi sono effettivamente senza lavoro: “Nel corso dell’ultimo incontro – concludo gli infermieri – abbiamo avuto rassicurazioni in merito ad un nuovo concorso da bandire entro l’anno. Nel frattempo però noi andiamo a casa”.