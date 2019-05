Il terremoto con epicentro a Barletta ha causato alcuni danni a Trani. Parte del timpano della chiesa di San Domenico è crollato a causa delle scosse. Per fortuna in quel momento non passava nessuno dalla zona, essendo stata recintata qualche giorno fa per dei lavori in corso.

Le scosse sono state avvertite in quasi tutta la Puglia e nei comuni di Bari e Bat i presidi hanno deciso di far evacuare le scuole per problemi di sicurezza.