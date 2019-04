“Nel ringraziare i consorziati che hanno riposto fiducia in me e nei candidati che hanno condiviso il mio progetto, saremo al servizio del villaggio per conservarne integralmente la sua ineguagliabile bellezza. Farò tesoro della mia esperienza acquisita per trasferirla in un’amministrazione trasparente ed entusiasmante”.

L’avvocato barese Ninni Cea è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Rosamarina. Resterà in carica per i prossimi due anni coi consiglieri: Nino Caso, Nicolò De Marco, Adriana Schena, Rosangela Liberti, Dora Foti, Angelamaria Altieri, Savero Ruggieri e Antonio Piscopo.

Eletti revisori dei conti Maecello Danisi, Ivan Cardascia e Mario Fanelli.