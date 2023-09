Il 30enne che è precipitato dal secondo piano di un palazzo nel centro storico di Putignano, in piazza Plebiscito, è in coma. Il ragazzo, titolare di un ristorante cocktail bar molto famoso in città, avrebbe fatto un volo di 5 metri, schiantandosi sulle chianche durante i festeggiamenti dell’Addolorata, sotto gli occhi dei passanti. Verso le 21:30 è arrivata sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, dove è stato stabilizzato, per poi trasferirlo in codice rosso al Policlinico di Bari.

Di lì a poco sono arrivati anche i poliziotti del commissariato di Putignano, la Polizia Locale e la Scientifica per tutti i rilievi del caso. Stando alle prime testimonianze e ricostruzioni sembrerebbe che il 30enne sia caduto accidentalmente dall’immobile adiacente al palazzo storico “Sedile”. Sul posto è giunta anche la sindaca di Putignano Luciana Laera: “Siamo tutti sotto shock, l’intera comunità il ragazzo è in coma e attendiamo aggiornamenti positivi. È molto conosciuto, come parte attiva della cittadinanza avendo anche una attività tanto frequentata. Non si capisce se ha avuto un malore o se si è trattato di un momento di distrazione, le cause non sono ancora chiare. Siamo tutti in apprensione per lui e la sua famiglia”.