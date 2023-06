Nella giornata di oggi, 22 giugno, si è consumato un incidente sulla strada statale 29, in agro di Mottola. Coinvolto nel sinistro un trattore guidato da un 18enne che sarebbe finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi e finendo per schiacciare lo stesso conducente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Massafra, il 118 e i Vigili del Fuoco; questi ultimi hanno estratto il ragazzo che si trovava sotto il mezzo. Il 18enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata e sembrerebbe sia in gravi condizioni.