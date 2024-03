Nel cuore di Bari, studenti di “Opposizione Studentesca d’Alternativa” si sono riuniti in una manifestazione per protestare contro i recenti scontri tra Polizia e manifestanti, verificatisi a Pisa e in altre città italiane. La protesta, organizzata dall’associazione ‘Opposizione Studentesca d’Alternativa’, ha preso vita questa mattina con un corteo che ha attraversato il centro cittadino.

Armadi di bandiere palestinesi, i giovani hanno marciato per le strade di Bari, facendo tappa in piazza Umberto e piazza Massari. Attraverso un comunicato diffuso sul loro canale Instagram, l’associazione ha espresso le motivazioni alla base della loro protesta. “Abbiamo deciso di scendere in piazza a seguito dei gravi recenti episodi di repressione della Polizia di Pisa e di altre città”, si legge nella nota. “Non abbiamo paura di manifestare e sfidiamo apertamente la stretta democratica e il clima oppressivo che cerca di metterci a tacere a ogni costo”.

La presenza dei vessilli palestinesi durante la manifestazione ha conferito un’impronta precisa all’evento, con gli organizzatori che hanno sottolineato l’urgente situazione nella Striscia di Gaza. “La situazione di Gaza diventa ogni giorno più insostenibile”, hanno precisato gli organizzatori.

L’iniziativa degli studenti di Bari rappresenta un atto di solidarietà e di resistenza contro le misure repressive e il clima di silenzio forzato che si sta diffondendo. La loro voce si unisce a quella di molti altri giovani che in tutto il paese stanno sollevando le proprie preoccupazioni e richiedendo un cambiamento.