Tutta ancora da chiarire la vicenda dell’aggressione subìta da un docente di diritto ed economia dell’Istituto ‘Majorana’ di Bari che, il 23 settembre scorso, ha denunciato di essere stato schiaffeggiato in aula da due persone. Secondo il racconto del professore, si sarebbe trattato di una ritorsione per una nota messa a una sua studentessa, entrata a scuola in ritardo. La ragazza gli avrebbe promesso “vendetta” ed effettivamente alla terza ora di lezione sarebbe avvenuta l’aggressione. Sull’accaduto indaga intanto la Polizia ma la dirigente dell’istituto fornisce un’altra versione: “La vicenda non è come è stata raccontata dal professore. C’è ben altro. Lui ha avuto atteggiamenti non corretti”, dichiara all’ANSA la preside e precisa di avere già svolto approfondimenti in merito, ascoltando le alunne, e che nella denuncia presentata dai genitori della ragazza ai carabinieri ci sarebbe un racconto completamente diverso da quello del docente. Che, dal 23 settembre, non è più rientrato a scuola.