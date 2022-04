È accusato di oltraggio, minacce e lesioni il padre di una studentessa del liceo “Domenico Cirillo” di Bari. I fatti si sarebbero svolti lo scorso 12 aprile, quando la ragazza ha ricevuto una lieve insufficienza, voto 5, dal docente di Lettere. Ciò le avrebbe provocato un malore, tanto da chiedere di uscire dall’aula. La sua migliore amica, invece, sarebbe andata in bagno per chiamare i genitori della giovane. A questo punto, la coppia si sarebbe presentata a scuola e avrebbe raggiunto l’aula dove si trovava il professore. Qui il padre della ragazza avrebbe minacciato e aggredito con parole pesanti il docente davanti ai ragazzi. La madre, invece, avrebbe cercato di calmare l’uomo. Nel frattempo, un altro insegnante e un collaboratore scolastico sono intervenuti per placare gli animi. Il professore di Lettere non si è sentito bene ed è stato portato in ospedale. In seguito ha sporto denuncia ai Carabinieri. “Un episodio che l’intero corpo docente ha condannato con un documento che è stato reso pubblico, solidarizzando con il collega”. Così la dirigente scolastica del liceo Domenico Cirillo di Bari ha commentato la vicenda.