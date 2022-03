Gli oggetti preziosi portati via dalla Basilica di San Nicola la notte tra lunedì e martedì scorsi, 22 marzo, sono stati ritrovati e adesso si trovano in Questura. I poliziotti avrebbero trovato gli oggetti sacri, cioè anello, evangeliario e medaglione, nascosti proprio nel casolare di Japigia a Bari dove viveva il 48enne tunisino fermato per il furto. A breve aggiornamenti.

Intanto resta in carcere il presunto autore del furto con scasso commesso la notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi. La gip Antonella Cafagna ha convalidato il fermo condividendo la ricostruzione fatta dalla pm Angela Morea: «Le riprese delle telecamere, le impronte sulla grata della cancellata diventa per procurarsi un varco di accesso in un punto non raggiungibile se non da chi si apprestasse a scavalcarla, l’esito dell’accertamento sull’identità dattiloscopica, i risultati di una prima comparazione antropometrica e l’esito della perquisizione, offrono elementi di notevole valore indiziario».