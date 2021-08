Non c’è stato scampo, nessuna speranza per Anthony Gemmati, il ragazzo di 21 anni morto in seguito ad un violentissimo impatto tra la sua moto e un’auto in via dei Peuceti, all’altezza del Big Store di Gioia del Colle.

Dopo meno di una settimana dal tragico incidente, amici e conoscenti si stanno attivando per istituire una raccolta fondi. L’obiettivo è realizzare un murales per ricordare Anthony.

“A seguito di una riunione, il Liceo Scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del Colle, istituto frequentato da Anthony in passato, si è reso disponibile nel destinare una parte esterna alla realizzazione di un murales da riprodurre nel cortile dell’istituto stesso”, comunicano gli organizzatore dell’iniziativa.

“La somma raccolta grazie alla campagna “UN SORRISO PER SEMPRE” sarà interamente impegnata per sostenere le spese necessarie per la realizzazione del murales. L’eventuale somma eccedente l’importo necessario, sarà poi destinata alla creazione di un fondo di partenza per l’associazione che sarà successivamente creata. Per donare basta recarsi sull’apposito sito web“.