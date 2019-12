Tutto è bene quel che finisce bene. Felice Cioce, il 52enne barese di cui si erano perse le tracce dopo una lite con il fratello, è stato ritrovato sano e salvo. L’uomo è stato riabbracciato dalla famiglia ieri sera, dopo quasi 48 ore in cui tutti hanno temuto il peggio.

Felice per fortuna è sano e salvo, sta bene, ed è a casa, al sicuro, circondato dall’affetto di quanti sono stati in ansia per la mancanza di sue notizie. L’appello sui social per ritrovarlo è stato condiviso centinaia di volte; la buona notizia è stata accolta con lo stesso entusiasmo.