Da ieri mattina non si hanno più tracce di Felice Cioce. Il 52enne di Bari ha fatto perdere le sue tracce dopo una lite con il fratello. Ancora furibondo e fuori di se, Felice ha lasciato i documenti e le chiavi della macchina e si è allontanato da casa, da quel momento non si hanno più sue notizie.

La nipote, con l’aiuto di familiari e amici, ha cercato nei luoghi che frequenta, ma senza alcun risultato. Felice al momento della scomparsa indossava jeans, scarpe antinfortunistiche e una felpa scura.

“Vi prego aiutateci a trovarlo. Ci chiama dalle cabine telefoniche ma ciò che dice è incomprensibile – dice la nipote Katia -. Sono disperata, per me è stato come un padre. È da ieri che non torno a casa per cercarlo”. Chiunque abbia notizie di Felice può chiamare al numero 3477363589 e fornire le informazioni necessarie per trovarlo.