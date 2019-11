Strade insanguinate nel Barese. Nella serata di ieri uomo di 30 anni è morto dopo che la sua auto è finita fuori strada ribaltandosi sulla provinciale che collega Mola a Conversano. L’incidente è avvenuto ieri sera.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori del 118. I Carabinieri indagano per risalire alle cause dello schianto.

In mattinata un altro incidente era costato la vita alla 26enne Emily Mastroscianna, originaria di Castellana Grotte. Sempre in serata, invece, due auto sono rimaste coinvolte in uno schianto frontale sulla circonvallazione di Adelfia, ma per fortuna in questo caso nessuno rischia la vita.