Scuole chiuse per allerta meteo ad Altamura. Il sindaco Rosa Melodia questa mattina, poco prima delle 8, è corsa ai ripari decidendo di interrompere le lezioni a causa delle forti raffiche di vento e della pioggia che si sta abbattendo sulla città da questa notte.

Purtroppo però, prima che arrivasse la comunicazione, molte famiglie erano già in macchina per portare i bambini a scuola, come gli stessi bus che si occupano di accompagnare gli alunni nei vari istituti. A causa del maltempo due scuolabus sono rimasti impantanati per colpa della strada completamente allagata.

Il ritardo della decisione del sindaco Melodia ha scatenato l’ira dei cittadini. “Alcuni bambini sono bloccati all’interno degli scuolabus. Poteva benissimo decidere già da ieri di chiudere le scuole”.

1 di 1