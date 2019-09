Autista Amtab nega aiuto a una ragazza disabile per salire sull’autobus. Il gesto increscioso è accaduto ieri pomeriggio sulla linea 22 in viale Einaudi. La ragazza ha chiesto una mano per abbassare la rampa per disabili, ma l’autista si è rifiutato di aiutarla sottolineando che non era suo compito. Per fortuna la giovane era in compagnia di un’amica che l’ha aiutata nell’operazione.

La giovane però non so è persa d’animo e ha filmato quanto stava accadendo. Il video, postato su Facebook, è stato portato all’attenzione del sindaco Decaro che l’ha fatto presente ai vertici Amtab.

“È stato firmato dal Direttore Generale dell’azienda un ordine di Servizio indirizzato a tutto il personale di guida – scrive Decaro in risposta al video – perché si presti sempre massima attenzione alla salita e discesa di persone in carrozzina, fornendo assistenza alla fermata e aiutando il cittadino, in mancanza di un accompagnatore, assicurandosi che la carrozzina sia trattenuta dalla cintura o sbarra di sicurezza del posto dedicato”.

Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, il presidente Vulcano ha avviato gli accertamenti per ipotizzare un provvedimento disciplinare, dopo avere ascoltato la versione dell’autista.