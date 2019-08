Che questo sarebbe stato un fine settimana da bollino rosso per chi vola, lo avevamo anticipato un paio di giorni fa. Il previsto afflusso di vacanzieri negli aeroporti, misto ai disagi per il trasloco da Linate a Malpensa dei giorni corsi, hanno creato un mix tremendo, al netto dei possibili indennizzi come ci hanno spiegato gli esperti di No Problem Flights. Ora ci si mette anche la salute.

Il pilota di un aereo della compagnia Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari, infatti, si è sentito male durante il volo. L’aereo è stato così è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a Venezia. La manovra è riuscita perfettamente, senza conseguenze per i passeggeri, a parte gli inevitabili disagi.