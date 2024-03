Un 59enne è stato condannato a 8 anni e 10 mesi di reclusione dopo aver staccato a morsi l’orecchio di un automobilista durante una lite per il parcheggio ad Andria. L’episodio, avvenuto lo scorso dicembre, ha visto il coinvolgimento della Polizia dopo una richiesta di soccorso al 113 da parte di una donna che aveva assistito alla violenta aggressione.

La vittima, un uomo di 46 anni, è stato trasferito d’urgenza presso l’Unità Operativa di Chirurgia Plastica di Bari per cercare di riattaccare l’orecchio staccato. Testimonianze e immagini di videosorveglianza hanno permesso alla polizia di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Dopo una lite per un’auto parcheggiata male, il 59enne ha stretto alle spalle l’uomo di 46 anni, mordendo così forte l’orecchio sinistro da staccarlo di netto.

L’aggressore è stato arrestato e sottoposto a temporanea detenzione in carcere per lesioni gravissime aggravate dai futili motivi. Optando per il giudizio abbreviato, ha ricevuto una pena complessiva ridotta di un terzo, condannato infine a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della vittima. Il risarcimento è stato stabilito con il pagamento di una provvisionale di 10mila euro, immediatamente esecutiva, per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, aggravata dall’aver agito per futili motivi.