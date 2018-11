La scossa di Terremoto delle 13.45, con epicentro ad Altamura, ha avuto anche altre conseguenze oltre quella relativa all’evacuazione di numerose scuole del Barese.

A seguito della scossa, infatti, il traffico ferroviario fra Gioia del Colle e Bari (linea Bari – Taranto) è sospeso dalle 14. Si tratta di una decisione presa in via precauzionale. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per effettuare tutti i necessari accertamenti. Diversi i disagi nelle stazioni. Nell’immagine la gente in attesa nello scalo di Bitetto.

A disposizione dei passeggeri sul convoglio bloccato è stato messo a disposizione un autobus sostitutivo.