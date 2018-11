Una scossa di terremoto si è verificata alle 13.45 in Puglia. L’epicentro è stato individuato a 5 chilometri a nord-est di Altamura (Ba) a una profondità di 38 chilometri: secondo una prima stima la magnitudo è di 3.5 gradi

Il sisma è stato nitidamente avvertito in tutta la Puglia e in particolare in provincia di Bari. Numerose le segnalazioni soprattutto dalla Murgia: in diversi comuni, in particolare a Altamura, Palo, Gravina, la gente è scena per strada. Al momento non risultano danni a cose o persone.

