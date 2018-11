Il terremoto, registrato questo pomeriggio con epicentro a 5 chilometri da Altamura, ha destato panico nei paesi circostanti. La paura ha portato molti cittadini a riversarsi in strada evacuando i palazzi. Stessa decisione è stata presa da molte scuole, anche nelle zone dove le scosse sono state sentite lievemente.

A Bari, una delle scuole che deciso di far evacuare l’istituto è stata la scuola Principessa Piemonte tra via Bovio e via Ettore Fieramosca. Senza far allarmare i piccoli, gli insegnanti hanno detto che si è trattato di una semplice esercitazione. Le varie scuole hanno avvertito i genitori dei bambini della evacuazione decisa dal dirigente scolastico.

Molte scuole nel barese, e non solo, soprattutto quelle di vecchia costruzione, non sono totalmente a norma, e la paura per questo terremoto ha portato molti dirigenti scolastici a decidere di evacuare gli istituti.