La storia si ripete. Anche quest’anno gli autobus dell’Amtab sono diventati i bersagli preferiti da alcuni ragazzini che approfittano della festa di Halloween per “divertirsi” in maniera poco civile: niente dolcetti per loro, ma soltanto tanti, forse troppi, scherzetti.

Sono ben 90 i bus che sono rientrati da diverse zone della città sporchi perché presi di mira dal lancio in particolare di uova e farina. Una nottata di intenso lavoro per i dipendenti Amtab del deposito, costretti a un lavaggio e una sanificazione profonda e accurata per rimettere a nuovo i mezzi.

