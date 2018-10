“Ci scusiamo ma siamo in deficit di personale. Ce la stiamo mettendo tutta per migliorare la situazione”. Dopo la disavventura di Umberto, il barese costretto ad aspettare 8 ore per essere visitato al Policlinico dopo la caduta con la moto, sono arrivate scuse e spiegazioni direttamente da Vito Procacci, primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari.

La risposta del primario

“Potrei comodamente rispondere che l’affollamento nel PS è ormai un problema in tutto il Mondo per cause che conosciamo, ma non lo farò e sono qui a porgerle tutta nostra comprensione e le nostre scuse per il disagio provato.

Certo è che lunedì scorso abbiamo riesumato 8 pazienti in fin di vita e trattato 57 pazienti gravissimi, mentre erano ricoverati nella nostra struttura 38 pazienti rianimati nei giorni precedenti e non ancora completamente fuori pericolo. Questo in una condizione di gravissimo deficit di personale dovuto ad anni di blocchi alla sanità nei quali la Nostra Regione è sta costretta ad elemosinare al Ministero dell’Economia anche la minima assunzione.

Ovviamente lei è libero di votare chi ritiene, ma onestà intellettuale mi obbliga a precisare che l’attuale amministrazione regionale ha preso a cuore il problema, tanto che è imminente una notevole assunzione di personale medico ed infermieristico finalizzata alla copertura delle carenze di organico. Accanto a ciò, abbiamo avviato su indicazione della stessa presidenza nazionale, una totale ristrutturazione del pronto soccorso per adeguarlo ai più moderni standard europei.

Per fare ciò, abbiamo bisogno di alcuni mesi, per cui chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza. Per i casi meno gravi si può ricorrere ad altre strutture di pronto soccorso della città meno oberate, continuamente impegnata nel trattamento di casi gravissimi essendo il centro di riferimento per l’infarto, gravi incidenti stradali e ictus cerebrali.

Porgendole quindi le mie scuse, desidero dare un messaggio di speranza: Ce la stiamo mettendo tutta per migliorare al massimo la situazione e ci aspettiamo fiducia e collaborazione da parte dei Cittadini di questa meravigliosa Città”.

Vito Procacci, primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari