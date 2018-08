Non rispetta la precedenza e travolge un’auto in transito. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Giulio Petroni e via degli Alfaraniti, a Bari.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e due equipaggi del 118. Quattro complessivamente le persone ferite. In due sono stati trasferiti in ospedale con un codice giallo.

Pesanti i disagi alla circolazione, essendo stato chiuso il tratto di strada interessato dallo schianto.

