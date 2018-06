È stato identificato uno dei protagonisti della rapina al Money Transfer di piazza Aldo Moro del 1 aprile. Si tratta di un cittadino georgiano, già arrestato lo scorso 14 maggio in flagranza di rapina in Via Crisanzio.

Al termine delle indagini condotte dalla Polizia Locale di Bari, il Gip presso il Tribunale di Bari ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere anche per quei reati del giorno 1 aprile. Il provvedimento è stato notificato in carcere dove l’uomo è tutt’ora recluso.