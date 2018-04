Approfittano del momento in cui nell’agenzia money transfer non c’è nessuno per mettere a segno una rapina. È successo nel pomeriggio, intorno alle 17.30, nell’esercizio commerciale gestito da georgiani in piazza Aldo Moro, a Bari.

Georgiani anche i rapinatori, che hanno agito a volto scoperto. Gli addetti hanno opposto resistenza all’assalto e ne è nata una violenta colluttazione. I due criminali sono riusciti comunque ad arraffare poche centinaia di euro prima della fuga.

Sul posto Polizia e Municipale, che hanno subito provveduto ad acquisire le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Ore contate per i rapinatori.