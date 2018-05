Il caso dell’autista multato perché non aveva la patente adatta al trasporto dello scuolabus di Modugno continua a far discutere. La Polizia Stradale ha informato il Comune della contravvenzione, ma l’Amministrazione tace e intanto il servizio, affidato alla ditta Lopraino, va avanti.

Sono in tanti a chiedersi per quale motivo il Comune non abbia preso provvedimenti o quantomeno una posizione in merito, in primis i consiglieri d’opposizione che sono stati tuttavia rimbalzati. La questione sarebbe delicata considerando anche il precedente del 2012 quando la dottoressa Straziota, dirigente comunale del settore, liquidò a stretto giro la vecchia azienda che gestiva il servizio per una questione relativa al durc.

Da quanto ci risulta, la stessa dottoressa Straziota e il Comandante della Polizia Locale, avrebbero riferito della questione al Sindaco comunicando che la ditta andrebbe esclusa: in sostanza il dirigente comunale se ne sarebbe lavata le mani delegando al primo cittadino la scelta quando invece avrebbe la facoltà per emettere il provvedimento.

La questione comunque non è destinata a risolversi tanto facilmente. Pare infatti che sia pronto anche un esposto alla Procura della Repubblica per fare chiarezza sull’accaduto. Lo stesso documento sarà inviato all’Anac, all’Inps e al MePa.