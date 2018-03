Continua a piovere nella casa popolare di proprietà dell’Arca, l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, in cui vive la famiglia della signora Maria,al civico 13/B sul prolungamento di viale delle Regioni, al quartiere San Paolo di Bari.

Solo ieri vi abbiamo fato vedere le condizioni dell’abitazione, in cui piove copiosamente dal soffitto, e soprattutto vi abbiamo fatto ascoltare l’appello di Maria, preoccupata dal pericolo che l’acqua provochi un devastante cortocircuito infiltrandosi nelle tracce dei cavi elettrici.

Il maltempo e le precipitazioni abbondanti di questi giorni non aiutano di certo, come pure non giova il perdurante lassismo, a detta di Maria, vista la pratica aperta da anni e le evidentemente inutili fotografie scattate a più riprese dagli incaricati dell’Arca, senza che però nessuno abbia provveduto finora a sistemare il tutto e mettere gli inquilini in sicurezza, costretti a vivere tra secchi e bacinelle.