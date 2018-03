“Abbiamo segnalato più volte il problema, ma mai nessuno se n’è interessato. Siamo una famiglia di 5 persone, paghiamo regolarmente l’affitto e piove in casa. Siamo costretti a raccogliere l’acqua con le bacinelle”. Ci troviamo a Bari, esattamente sul prolungamento di viale delle Regioni, 13/b, al quartiere San Paolo, in un’abitazione popolare di proprietà dell’Arca, l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare. A parlare è Maria, una signora che ci ha contattato per segnalare la sua situazione .

“C’è una pratica aperta dal 2013, l’ingegnare è venuto un sacco di volte a scattare fotografie, ma alla fine non si risolve mai niente. Abbiamo chiamato i pompieri, siamo andati all’Arca, ma qui nessuno è venuto ad aggiustare” racconta Maria.

Non bastasse il fastidio, ciò che ve fa dormire sonni tranquilli è la paura che possa succedere qualcosa di grave con tutta l’acqua che si infiltra vicino ai cavi elettrici della plafoniera: “Ho paura che i bambini si dimenticano e accendano la luce, prendendo la scossa”.

A nulla sono servite finora le segnalazioni via facebook al sindaco e all’Arca, l’appello di Maria è che qualcuno possa fare qualcosa, perché vivere in queste condizioni non è normale e e soprattutto non è davvero giusto.