Dopo il furto del portone di una casa popolare di Bitetto arriva un altro furto piuttosto insolito ma che conferma come ferro e rame vadano a ruba nel mercato nero. Qualche giorno fa, infatti, alcuni malintenzionati hanno letteralmente depredato una casa al mare sul litorale fra Mola e Torre a Mare.

I ladri non hanno fatto irruzione in casa, ma si sono limitati a smontare e portar via tutti i doppi infissi della villa, il pluviale in rame e hanno tentato, per fortuna senza successo, di rubare persino le pergole del tetto.

