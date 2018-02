Abbatte un palo e un albero prima di ribaltarsi e finire fuori strada con la sua utilitaria. “Ho visto l’incidente dallo specchietto retrovisore, è stato tremendo”, racconta l’automobilista che per primo ha soccorso il 29enne di Carbonara.”Per 10 minuti buoni non rispondeva alle nostre sollecitazioni – continua – pian piano poi è tornato cosciente”.

Per chiarire le cause dell’incidente avvenuto questa mattina all’altezza di Loseto, sulla provinciale che collega Adelfia a Bitritto, sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale.

A districare il ragazzo dall’auto, figlio di un Carabiniere, sono stati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. L’automobilista è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

