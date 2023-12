Questa mattina, giovedì 16 novembre, in corso Alcide De Gasperi un centauro 17enne si sarebbe ritrovato sull’asfalto in una dinamica ancora tutta da scrivere. Il ragazzo, dopo il celere intervento del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Di Venere, qui sarebbe ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione per un grave trauma cranico.

Pare che, secondo le prime ricostruzioni, il motociclista minorenne avrebbe perso il controllo della moto e, sbandando, sarebbe finito contro un palo. Il giovane, munito di casco poi rotto nell’impatto con l’asfalto, avrebbe battuto tanto forte la testa da riportare un grave trauma cranico. Da evidenziare le condizioni di corso De Gasperi: strada completamente dissestata e particolarmente pericolosa per motociclisti, ciclisti e monopattini.