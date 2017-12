Giuseppe Casadibari, il 20enne ferito ieri a Bitonto nell’agguato in cui è morta l’84enne Anna Rosa Tarantino, perché finita nella traiettoria dei colpi destinati al giovane, è stato ascoltato dalla Polizia. “Ero al telefono – ha detto il ragazzo – pensavo fossero botti di Capodanno. Non mi sono accorto di nulla”. L’autopsia chiarirà se Casadibari sia ricorso alla donna per proteggersi dai proiettili. Nella zona non ci sono telecamere che possano fornire elementi utili e le persone presenti al momento dell’agguato non sono state d’aiuto.

Durante la notte gli investigatori hanno perquisito case e ascoltato altre persone, a quanto pare gli inquirenti avrebbero individuato movente e contesto dell’agguato, legato al controllo dello spaccio di droga, in risposta ad una sparatoria avvenuta all’alba davanti alla casa di un boss del clan rivale nel quale è stato anche ucciso un cane.

