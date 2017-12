Un’anziana donna di 84 anni è morta questa mattina durante una sparatoria a Bitonto: la donna passeggiava nei pressi di Porta Robustina, all’ingresso del centro storico, quando è stara raggiunta da alcuni proiettili che l’hanno colpita a morte.

Almeno dieci i colpi d’arma da fuoco sparati: i proiettili vaganti hanno anche ferito un giovane alla schiena: si tratta di Giuseppe Casadibari, 20 anni. Il ragazzo si è recato a piedi al Punto di Primo intervento di Bitonto dove è stato medicato e poi trasportato al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane rimasto ferito, forse l’obiettivo dell’agguato, si sia fatto scudo con l’anziana rimasta poi uccisa.

Poco dopo in via Pertini si sarebbe verificata una seconda sparatoria, senza però gravi conseguenze. Sull’accaduto indaga la Polizia che dovrà chiarire se si sia trattato di un atto a scopo intimidatorio o se si sia verificato un vero e proprio conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali.

“Lo sdegno ed il senso di rabbia che ci assale si riverserà in tutte le sedi competenti perché i cittadini chiederanno conto e giustizia per la loro figlia – ha dichiarato il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio – E non sarà una celebrazione o un’onda di commenti social che spegneranno tutte le azioni necessarie affinché tutti i colpevoli siano perseguiti in ogni modo consentito dalla legge italiana. Sono a pezzi”.

Intanto pare sia in corso un blitz da parte delle forze dell’ordine con l’ausilio di un elicottero dei Carabinieri che sta sorvolando la città.

