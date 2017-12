Dopo la grave sparatoria avvenuta questa mattina, i Carabinieri di Bitonto hanno organizzato una serie di perquisizioni e controlli, concentrandosi presso i domicili e i luoghi di aggregazione di alcuni appartenenti alla criminalità.

All’interno di alcune palazzine di via Sandro Pertini, i militari si sono imbattuti in una serie di porte blindate che impedivano l’accesso ai tetti. Dopo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco è stato così possibile scoprire la ragione di queste precauzioni non a norma. Sulla sommità del tetto è stato individuato un importante nascondiglio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato marijuana, cocaina e hashish, in parte già suddivisa in dosi e 4mila euro in contanti. Inoltre sono stati trovati numerosi bilancini di precisione e materiale destinato alla droga. I controlli proseguono, così come gli accertamenti investigativi, finalizzati ad individuare i proprietari del materiale rinvenuto e

sequestrato.

