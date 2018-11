L’autore di “Terremoto remix” ha adesso un volto e un nome. È stato Ferdinando Maggio a realizzare il tormentone che il 9 novembre scorso ha fatto il giro degli smartphone ed ha ricevuto migliaia di visualizzazioni su Youtube. Con buona pace delle decine di mitomani che si sono fatti avanti rivendicando la paternità dell’idea.

Palese di origine ma adelfiese d’adozione, Ferdinando nel tempo libera si diletta nel realizzare remix, in particolare di musica elettronica, un genere di nicchia, di alcuni gruppi molto famosi nel nord Europa. Ma quando ha sentito alcune note vocali arrivare sul suo telefono non ha saputo resistere.

“Sono rimasto sorpreso, non mi aspettavo questo successo. Lascia l’amare in bocca pensare che un lavoro di poco tempo sia piaciuto più di quelli per cui ci metto impegno e passione – ammette Ferdinando – L’idea è nata quando ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi su Whatsapp. Così ho deciso di riunirli sotto una base dance”.

Tante condivisioni ma anche qualche critica fra i commenti. A qualcuno non è piaciuta l’idea di scherzare su un evento come il terremoto: “L’intenzione era solo quella di sottolineare questa caratteristica innata del barese: dissacrare qualsiasi cosa – spiega Ferdinando – fosse andata diversamente non l’avrei mai fatto”.