L’ultima scossa di terremoto che ha avuto come epicentro Altamura ha scatenato una pioggia di messaggi, volati alla velocità della luce da un telefonino all’altro. Qualcuno, per ora anonimo, ha pensato di metterli insieme e di farli diventare un tormentone dance. Il remix è perfettamente riuscito. La colonna sonora per esorcizzare il recente evento naturale che ha preoccupato e non poco tutta la Murgia e più in generale il Barese.

